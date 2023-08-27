В Хабаровском крае перевернулся "Камаз", есть жертвы

В Хабаровском крае авария с участием грузовика "Камаз" унесло жизни пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Министерства внутренних дел.

По информации ведомства, инцидент случился на 91 км дороги н.п. Харпичиан-Албазино Солнечного района Согласно предварительным данным, водитель "Камаза" не справился с управлением и съехал с дороги, после чего опрокинулся. В салоне грузовика находились сотрудники одного из заводов района.