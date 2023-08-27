В Абхазии перевернулся автобус с российскими туристами

«На 85 километре автотрассы Псоу — Ингур, у села Псырцха, столкнулись автомобили «Mercedes-Benz» и Toyota. На место происшествия выехали спасатели ПСО МЧС РА, медуправления МЧС РА, ПСЧ по охране Гудаутского района, ПСО г. Сухум. В ДТП пострадали 9 человек, приехавшие на отдых в республику», — говорится в сообщении ведомства.