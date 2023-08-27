Один человек погиб в результате ДТП на Ленинградском шоссе

На пересечении Ленинградского и Головинского шоссе столкнулись два автомобиля. Об этом в воскресенье, 27 августа, Вечерней Москве сообщил источник в экстренных службах.

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В результате аварии погиб один человек.

Другое смертельное ДТП произошло 29 апреля на трассе М-3 в районе Наро-Фоминска. В результате столкновения легковушка, в которой находились двое взрослых и двое детей, загорелась. Из-за полученных травм все четверо скончались на месте аварии.