В Абхазии в ДТП с микроавтобусом пострадали девять туристов

Девять туристов пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Гудаутском районе Абхазии, все они доставлены в больницу, сообщили в МЧС Абхазии.

По сообщению ведомства, на 85-м километре автотрассы Псоу-Ингур у села Псырцха столкнулись автомобили «Мерседес» и «Тойота». В результате аварии пострадали девять человек, приехавшие на отдых в республику, все они доставлены в больницу, передает ТАСС. К месту происшествия были направлены спасатели и медики.

Как уточнили в республиканской больнице, из поступивших пострадавших лишь четверым понадобилась госпитализация, остальные были отпущены.