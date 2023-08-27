Туристический автобус попал в ДТП в Турции
В провинции Караман на юге Турции туристический автобус попал в ДТП. Пострадали 26 человек. Об этом пишет телеканал TGRT Haber.
По данным канала, пострадавшие доставлены в государственные медицинские учреждения. Трое из них находятся в критическом состоянии.
На месте происшествия находятся представители экстренных служб. Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.
Напомним, что туристические автобусы в Турции нередко попадают в аварии. Так, 28 августа 2022 года в районе Инегель в Бурсе автобус съехал с дороги и упал в овраг.
Пострадали 46 человек, 1 пассажир погиб.
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