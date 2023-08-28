В Совфеде поддержали ужесточение ответственности за нарушение ПДД с самокатом

Ответственность за нарушение правил для самокатов необходимо ужесточить. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

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По мнению чиновника, без серьезного ужесточения ответственности за нарушение правил для самокатов не обойтись. «Но очень правильно, что коллеги в Думе обратили внимание на данную проблему», — отметил он. Клишас резюмировал, что проблема требует решения.