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В Дальнегорске неизвестные сожгли дотла стоянку с 10 электросамокатами

В Приморском городе Дальнегорск сгорела стоянка с электросамокатами. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный детектив».

В Приморском крае сгорела дотла стоянка с электросамокатами
© РИА Новости

По данным канала, поджог совершили двое неизвестных, которые после этого скрылись. В огне сгорели более 10 электросамокатов. О сумме ущерба не сообщатся.

Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.

В августе депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову с предложением рассмотреть возможность внедрения механизма страхования электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ).

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