В Приморском крае сгорела дотла стоянка с электросамокатами

В Приморском городе Дальнегорск сгорела стоянка с электросамокатами. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный детектив».

По данным канала, поджог совершили двое неизвестных, которые после этого скрылись. В огне сгорели более 10 электросамокатов. О сумме ущерба не сообщатся.