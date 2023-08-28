Водитель наехал на людей возле ночного клуба

«В городе Окуловка водитель Mercedes-Benz умышленно совершил наезд на граждан. По версии следствия, около ночного клуба между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого они начали драться. Затем один из участников потасовки сел в свой автомобиль и начал давить людей. В итоге водитель сбил трех человек и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.