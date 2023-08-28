В ДТП под Владимиром пострадали 12 человек

В Собинском районе Владимирской области произошло ДТП с участием трёх машин и рейсового автобуса. По предварительным данным, пострадали 12 человек. Эту информацию приводит сайт «МВД МЕДИА».

В публикации сказано, что автомобиль LADA выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который из-за удара врезался в Chery. После этого автомобиль LADA въехал во внедорожник «Нива».