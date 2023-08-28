Автомобиль с шестью детьми врезался в столб в Москве
В деревне Каменка в Новой Москве водитель автомобиля Toyota врезался в мачту городского освещения. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.
По предварительным данным, в салоне автомобиля находилось шестеро детей, их доставили в больницу.
Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обязательств произошедшего.
Ранее в августе на Кутузовском проспекте в Москве автомобиль на большой скорости врезался в столб и загорелся. Очевидцы сообщали, что слышали похожие на взрывы звуки.
Lenta.ru: главные новости