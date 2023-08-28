Автомобиль с шестью детьми врезался в столб в Москве

В деревне Каменка в Новой Москве водитель автомобиля Toyota врезался в мачту городского освещения. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

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По предварительным данным, в салоне автомобиля находилось шестеро детей, их доставили в больницу.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обязательств произошедшего.