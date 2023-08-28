В Петербурге кусок фасада "Пятерочки" обрушился на автомобиль

Житель Санкт-Петербурга взыскал с компании "Агроторг" 169 тыс. рублей в качестве компенсации за повреждение автомобиля упавшим куском обшивки магазина "Пятерочка". Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города. Инцидент произошел в июле 2022 года. Автовладелец припарковал свой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado у фасада "Пятерочки" и зашел в магазин. Затем он услышал сильный грохот. Оказалось, что из-за порыва ветра обшивка магазина отвалилась и упала на автомобиль, разбив решетку радиатора и поцарапав бампер. Стоимость ремонта машины составила 154,2 тыс. рублей. Ответчик уклонился от выплаты компенсации, представитель компании возражал против иска, указывая, что осмотр места происшествия производился в отсутствие представителя ответчика. Доказательств, опровергающих результаты полицейской проверки, представитель компании не представил. Суд взыскал с "Агроторга" 169,9 тыс. рублей, включая расходы на госпошлину и юридическую помощь.