На Кубани пьяный участковый устроил смертельное ДТП

В Краснодарском крае участковый в состоянии алкогольного опьянения стал виновником смертельного ДТП, сообщили в региональной прокуратуре. Сотрудник полиции не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате ДТП погиб находившийся в автомобиле участкового 25-летний пассажир. Трое человек получили ранения различной степени тяжести. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.