На Кубани пьяный участковый устроил смертельное ДТП
В Краснодарском крае участковый в состоянии алкогольного опьянения стал виновником смертельного ДТП, сообщили в региональной прокуратуре. Сотрудник полиции не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
В результате ДТП погиб находившийся в автомобиле участкового 25-летний пассажир. Трое человек получили ранения различной степени тяжести. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Краевое управление МВД назначило проверку, по итогам которой виновника ДТП уволят из органов внутренних дел. Суд в Калуге 25 августа отправил под арест водителя, сбившего на остановке в центре города 11 человек, передает «Радиоточка НСН».