Три автомобиля столкнулись в Москве

Два человека пострадали в результате аварии с участием трех автомобилей в Восточном административном округе (ВАО) столицы. Об этом понедельник, 28 августа сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах города.

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По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в районе дома номер 74 по Нижегородской улице. Сначала на дороге столкнулись два автомобиля, после чего в них врезалась еще одна машина. Подробности происшествия выясняются.