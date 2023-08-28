Три автомобиля столкнулись в Москве

Два человека пострадали в результате ДТП с тремя автомобилями на востоке Москвы
Два человека пострадали в результате аварии с участием трех автомобилей в Восточном административном округе (ВАО) столицы. Об этом понедельник, 28 августа сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах города.
По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в районе дома номер 74 по Нижегородской улице. Сначала на дороге столкнулись два автомобиля, после чего в них врезалась еще одна машина. Подробности происшествия выясняются.
В результате ДТП на территории ТиНАО пострадали шесть несовершеннолетних. Авария произошла в деревне Каменка. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в фонарный столб. В момент столкновения в салоне находились шесть детей, все они были доставлены в медицинское учреждение.