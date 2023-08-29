В Свердловской области в ДТП пострадали восемь человек

"Информация в связи с аварией двух легковых автомобилей на 55 км федеральной автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган на перекрестке ФАД и выезда от деревни Черноусово. Пострадали восемь человек, все мужчины, один из них подросток", - говорится в сообщении.