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В Свердловской области в ДТП пострадали восемь человек

Восемь человек, в том числе подросток, пострадали в аварии легковых автомобилей на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Свердловской области в ДТП пострадали восемь человек
© РИА Новости

"Информация в связи с аварией двух легковых автомобилей на 55 км федеральной автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган на перекрестке ФАД и выезда от деревни Черноусово. Пострадали восемь человек, все мужчины, один из них подросток", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, госпитализированы шесть человек, четверым из них оказывается медицинская помощь в травматологическом отделении городской больницы Каменска-Уральского. Еще двое пострадавших госпитализированы в реанимацию больницы №36 в Екатеринбурге, состояние тяжелое.