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В Анапе водитель электросамоката в костюме Человека-паука врезался в автомобиль

В Анапе мужчина на электросамокате в костюме Человека-паука врезался в припаркованную машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Анапа Движение».

"Человек-паук" на электросамокате устроил ДТП в Анапе
© Газета.Ru

Судя по видео, мужчина ехал по односторонней дороге среди припаркованных машин. В какой-то момент прохожий начал что-то кричать ему, мужчина обернулся и через несколько секунд электросамокат врезался в стоящий Hyundai Solaris.

От удара водитель самоката упал. Какие повреждения он получил, не сообщается.

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