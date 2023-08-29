"Человек-паук" на электросамокате устроил ДТП в Анапе

В Анапе мужчина на электросамокате в костюме Человека-паука врезался в припаркованную машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Анапа Движение».

Судя по видео, мужчина ехал по односторонней дороге среди припаркованных машин. В какой-то момент прохожий начал что-то кричать ему, мужчина обернулся и через несколько секунд электросамокат врезался в стоящий Hyundai Solaris.