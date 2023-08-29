Водитель сломавшегося на МКАДе фургона увернулся от грузовика

Водитель фургона Hyundai Porter, остановившегося на проезжей части МКАД, смог спастись от наезда грузовика, врезавшегося в его машину. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Авария произошла 14 августа на севере Москвы, в районе съезда с МКАД в Медведково. На видеозаписи происшествия видно, что водитель остановился в третьем ряду МКАД и открыл дверь фургона. В этот момент его машину задела «Газель», водитель которой не успел затормозить. Мужчина в последний момент заметил приближающийся грузовик и успел отскочить в сторону. Он остался жив. От удара Hyundai пришел в движение и по инерции съехал к краю проезжей части.