В Москве грузовик вылетел на тротуар и сбил пешеходов

На Волгоградском проспекте произошла авария - грузовой автомобиль Renault совершил столкновение с Hyundai Porter, который от удара вылетел на тротуар, где находились пешеходы, сообщил Telegram-канал столичной прокуратуры.

«В результате дорожной аварии пострадали женщина и ее 7-летний сын, находившиеся на тротуаре. Мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля попытался совершить разворот, который на данном участке движения запрещен.

В Магадане в воскресенье вечером, 27 августа, произошла дорожная авария - девушка, управляя транспортным средством, сбила медведя. Об инциденте стало известно только в понедельник. Сама девушка не пострадала, автомобиль получил повреждения. Животное сбежало с места ДТП.