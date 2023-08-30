Легковушку отбросило под грузовик после столкновения на трассе М-7 «Волга»

Две легковушки и грузовик попали в ДТП на трассе в Татарстане. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция, которая опубликовала кадры с места аварии.

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ДТП произошло на 98 км автодороги Йошкар Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга». По предварительным данным, водитель автомобиля Kia не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с Infiniti. После удара Infiniti отбросило на «встречку» под грузовик Ford.

«Благодаря пристегнутым ремням безопасности никто из участников происшествия не пострадал, несмотря на значительные повреждения автомобилей», — отметили в ГИБДД.