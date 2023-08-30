Блогер за рулем «Нивы» упал с крыши здания

Блогер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев за рулем внедорожника «Нива» упал с высоты 4-го этажа, пытаясь перепрыгнуть с одного здания на другое. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Для выполнения трюка на одном из заброшенных 4-этажных зданий, стоящих рядом друг с другом, был сооружен трамплин. Чеботарев за рулем «Нивы» попытался перепрыгнуть с одного дома на другой, однако при этом машина не долетела до соседнего здания, врезалась крышей в стену и упала вниз. На земле блогер смог самостоятельно покинуть смятый автомобиль.