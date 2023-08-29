В массовом ДТП в Первоуральске пострадал ребенок

«Водитель Chevrolet Lanos при совершении поворота налево не уступил дорогу и допустил столкновение с Subaru. После удара автомобиль Subaru опрокинулся и столкнулся с Chevrolet Niva. В результате ДТП пострадали два пассажира Subaru, один из них несовершеннолетний», — сообщили в пресс-службе ведомства.