Под Иркутском попал в ДТП междугородний автобус с 50 пассажирами

В ночь на среду на трассе между Братском и Иркутском столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус, в котором находились более полусотни человек.

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Авария произошла в Куйтунском районе (Иркутская область) на 1546 километре автомобильной дороги Р-255 "Сибирь", сообщили в региональном главке МВД.

По предварительным данным, 47-летняя водитель Toyota Corolla Spacio, выезжавшей с обочины, допустила столкновение с рейсовым автобусом, который направлялся из Братска в областной центр.

"Никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал. Транспортным средствам причинен материальный ущерб", - уточнили в полиции.