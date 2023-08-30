В Туве мост обрушился под «КамАЗом»

В Республике Тыва перекрыли дорогу из-за обрушившегося под грузовиком моста. Об этом сообщила администрация Каа-Хемского района в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на 33 км автодороги Балгазын-Сарыг-Сеп. Конструкция моста не выдержала вес грузовика, который перевозил 16 тонн делового леса. За рулем машины находился житель Кызыла, мужчина не пострадал.