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В Туве перекрыли дорогу из-за обрушившегося под грузовиком моста

В Республике Тыва перекрыли дорогу из-за обрушившегося под грузовиком моста. Об этом сообщила администрация Каа-Хемского района в соцсети «ВКонтакте».

В Туве мост обрушился под «КамАЗом»
© Газета.Ru

Инцидент произошел на 33 км автодороги Балгазын-Сарыг-Сеп. Конструкция моста не выдержала вес грузовика, который перевозил 16 тонн делового леса. За рулем машины находился житель Кызыла, мужчина не пострадал.

Движение на автодороге Ильинка-Бурен-Бай-Хаак временно приостановлено, на место происшествия прибыли пять единиц техники. Начало работ по восстановлению моста запланировано на 30 августа.

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