Пять человек пострадали в ДТП с грузовиком на трассе Р-257 «Енисей»

Пять человек пострадали в ДТП с участием грузового автомобиля под Дивногорском. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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Авария произошла на 23 км трассы Р-257 «Енисей». По предварительным данным, водитель большегруза Renault, двигаясь со стороны Красноярска в сторону Дивногорска, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковой Volvo.