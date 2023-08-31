Четыре человека погибли в ДТП в Хабаровском крае
В Хабаровском крае авария с участием двух автомобилей унесла жизни четырех человек.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло в четверг, 31 августа, в 6.50 по местному времени на 162 километре трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.
По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля Toyota Prius, двигаясь в сторону Хабаровска, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с кроссовером Subaru Forester. В результате аварии четыре человека скончались на месте еще до приезда скорой помощи, один - пострадал.
В настоящее время следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД выясняют причины и устанавливают все детали случившегося.