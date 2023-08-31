В Челябинске женщина поколотила автомобиль виновницы ДТП

По данным очевидцев происшествия, женщина на серой Kia врезалась сзади в Renault Kaptur и попыталась скрыться с места происшествия. Другая женщина, сидевшая за рулем Renault, пыталась ее остановить. На кадрах видно, что на городской улице в левом ряду стоит кроссовер Renault Kaptur белого цвета. К стоящей за ним серой Kia идет женщина и снимает эту машину на телефон. Водитель Kia при этом пытается сместиться правее и уехать. Поравнявшись с Kia, женщина наносит несколько ударов руками по ее капоту, бьет ногой в бампер, а затем — по боковому стеклу и водительской двери уезжающей машины.