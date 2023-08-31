Звезда "Чебурашки" Ольга Кузьмина с сыном попали в ДТП

36-летняя российская актриса и артистка дубляжа и озвучания Ольга Кузьмина попала в ДТП в Москве. В машине на момент инцидента находился и десятилетний сын Ольги.

О случившемся актриса, чьим голосом, в частности, говорит главный герой отечественного блокбастера "Чебурашка", подробно и с юмором сообщила в социальных сетях, разместив видео.

По словам Кузьминой, правила дорожного движения она не нарушала - ее иномарку зацепила "Газель", вырвав из машины артистки бампер. К счастью, никто не пострадал.

Ольга Кузьмина родилась в 1987 году в Москве. Снималась в "Ералаше", сериалах "Счастливы вместе", "Спальный район", "Кухня", дублировала аниме "Сейлор Мун", участвовала в "Ледниковом периоде".