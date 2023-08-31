Выпавшие из «Газели» документы с персональными данными засыпали проспект в Кемерове

В Кемерове документы с персональными данными людей выпали из грузовика и рассыпались по проспекту, сообщает паблик «Пульс 42 Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на пересечении проспекта Ленина и Волгоградской улицы. На опубликованных фото и видео видно, что листы бумаги разлетелись по всей ширине проезжей части шестиполосного проспекта, включая разделительную полосу. Очевидец происшествия рассказал, что документы с персональными данными граждан оказались на дороге после того, как перевозивший их грузовик «Газель» резко затормозил.