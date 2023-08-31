Полицейский «КамАЗ» перевернулся в Дагестане

В Дагестане «КамАЗ» с полицейскими перевернулся из-за отказавших тормозов
Грузовой автомобиль, принадлежащий Министерству Внутренних дел России, перевернулся в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«КамАЗ» МВД врезался в отбойник и перевернулся в Унцукульском районе Дагестана. Двух пострадавших госпитализировали в больницу города Буйнакский в тяжелом состоянии. Оба — сотрудники полиции, которых направили в командировку из села Бабаюрт в пгт Шамилькала», — говорится в сообщении канала.
Судя по видео, на месте аварии перекрыто движение, работают сотрудники МЧС и полиции.
О точной причине дорожно-транспортного происшествия неизвестно. По предварительным данным, у большегрузной машины отказали тормоза.
Также сегодня в Уссурийске водитель внедорожника сбил пешехода, после чего машина съехал с моста в воду. В момент аварии водитель двигался в сторону поселка Загородный. Водитель смог покинуть машину самостоятельно через заднюю дверь. Пешехода госпитализировали с травмами.