Полицейский «КамАЗ» перевернулся в Дагестане

«КамАЗ» МВД врезался в отбойник и перевернулся в Унцукульском районе Дагестана. Двух пострадавших госпитализировали в больницу города Буйнакский в тяжелом состоянии. Оба — сотрудники полиции, которых направили в командировку из села Бабаюрт в пгт Шамилькала», — говорится в сообщении канала.