Жесткое ДТП произошло в Кемерове

Очевидцы рассказали в соцсетях о том, что в областном центре Кузбасса произошла жесткая автомобильная авария.
Пост с информацией о произошедшем был опубликован в соцсетях накануне вечером. Как рассказали очевидцы, на улице Институтской в Кемерове произошло ДТП.
Судя по фото с места происшествия, столкнулись два легковых автомобиля. В результате произошедшего оба транспортных средства получили сильный урон.
О пострадавших не сообщается. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее редакция VSE42.Ru писала, что ДТП с грузовиком произошло в центре Кемерова.