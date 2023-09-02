Жесткое ДТП произошло в Кемерове

Очевидцы рассказали в соцсетях о том, что в областном центре Кузбасса произошла жесткая автомобильная авария.

Пост с информацией о произошедшем был опубликован в соцсетях накануне вечером. Как рассказали очевидцы, на улице Институтской в Кемерове произошло ДТП.

Судя по фото с места происшествия, столкнулись два легковых автомобиля. В результате произошедшего оба транспортных средства получили сильный урон.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства случившегося устанавливаются.