На внешней стороне седьмого километра МКАД, в районе развязки с Новоухтомским шоссе, произошло столкновение нескольких автомобилей. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На месте происшествия работают оперативные службы города.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда, — сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В ночь на 3 сентября две машины столкнулись на 44-м километре МКАД. Из-за аварии были перекрыты три полосы движения.

В эту же ночь в Зеленограде перевернулся автомобиль каршеринга. В аварии пострадали два человека. На месте ДТП работали экстренные городские службы.

2 сентября на шоссе Энтузиастов произошло крупное ДТП с участием большегруза. В полукилометре от съезда с магистрали на МКАД грузовик пробил отбойник и выехал на встречную полосу. Движение по шоссе в сторону области перекрыто.