Под Брянском в ДТП погибла 17-летняя девушка

"1 сентября в 09:17 в ОДС ГУ МЧС России по Брянской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Брянский район, населенный пункт Добрунь, федеральная трасса А-240. По прибытии подразделений к месту установлено, что произошло ДТП с участием одного грузового и двух легковых автомобилей", - говорится в сообщении.