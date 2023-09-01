Cкорая помощь перевернулась и врезалась в столб после ДТП

Инцидент произошел на перекрестке Красного проспекта и улицы Тюленина. Судя по видео, автомобиль скорой помощи проезжал перекресток, когда ему в бок на полном ходу врезался кроссовер Nissan X-Trail. От удара машина с медиками проехала еще несколько метров и опрокинулась на фонарный столб. Также в аварию попал автомобиль Lada Granta. У всех участвовавших в ДТП машин сильно разбиты кузова.