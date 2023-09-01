Cкорая помощь перевернулась и врезалась в столб после ДТП

В Новосибирске автомобиль скорой помощи перевернулся и врезался в столб после ДТП
В Новосибирске автомобиль скорой помощи Mercedes-Benz перевернулся после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54».
Инцидент произошел на перекрестке Красного проспекта и улицы Тюленина. Судя по видео, автомобиль скорой помощи проезжал перекресток, когда ему в бок на полном ходу врезался кроссовер Nissan X-Trail. От удара машина с медиками проехала еще несколько метров и опрокинулась на фонарный столб. Также в аварию попал автомобиль Lada Granta. У всех участвовавших в ДТП машин сильно разбиты кузова.
Отмечается, что в дорожно-транспортном происшествии пострадали несколько человек. На месте работают медики, пожарные и полиция.
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