В Янино (Ленинградская область) автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. Пострадали шесть человек, пишет «Комсомольская правда.Санкт-Петербург».

Инцидент произошел в пятницу, 1 сентября, на Голландской улице. На трассе столкнулись Hyundai Sonata и Chevrolet Lacetti, затем одна из машин отлетела в остановку.

По данным газеты, виновницей аварии является автоледи, управлявшая красным Chevrolet. В состоянии алкогольного опьянения она на высокой скорости каталась по поселку с маленьким ребенком на заднем сиденье.

Количество пострадавших составило предварительно шесть человек. Очевидцы отметили, что травмы различной тяжести получили мужчина и трое детей, ожидавшие общественный транспорт на остановке.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти уточнили, что с места происшествия были госпитализированы пешеход, владелица Chevrolet и ее ребенок.

По факту инцидента проводится проверка.