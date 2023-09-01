Два ребенка погибли в ДТП на мосту в Волгограде

Двое детей погибли в аварии на мосту Волгограда. Об этом пишет портал V1.Ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 1 сентября, на мосту через реку Волгу в Среднеахтубинском районе.

В пресс-службе пояснили, что водитель Renault Duster не справилась с управлением и совершила наезд на отбойник.

На кадрах видео, опубликованного телеканалом, белый кроссовер несется по трассе на высокой скорости, виляет из стороны в сторону и затем врезается в отбойник.

В аварии погибли школьники 10 и 11 лет, заметили в ведомстве. В пресс-службе добавили, что на месте инцидента работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа.