В Подмосковье иномарка насмерть сбила торговцев на трассе

В подмосковном Сергиевом Посаде иномарка насмерть сбила двух человек на обочине, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Несчастный случай произошел на трассе Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск. 58-летний водитель Mitsubishi на большой скорости потерял управление и врезался в припаркованную машину. Затем его отбросило на обочину, прямо на людей. По данным mk.ru, это были пожилые местные жители, торговавшие ягодами у дороги.