Трое россиян пострадали в ДТП в Турции

Как минимум трое россиян пострадали в ДТП в районе города Аланья в Турции. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Анталье, передает РИА Новости.

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Авария произошла 3 сентября 2023 года около 16:00. Все пострадавшие доставлены в местные медицинские учреждения, им оказывается помощь.

В генконсульстве также отметили, что дипмиссия поддерживает связь с местными властями, больницами, страховыми компаниями и туроператорами, выясняет информацию о состоянии россиян и другие обстоятельства происшествия.