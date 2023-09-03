Три человека пострадали в массовом ДТП под Новосибирском

Массовое ДТП произошло в субботу в городе Обь под Новосибирском. Об этом сообщает паблик АСТ-54 в ВК. По данным подписчиков паблика, авария с участием трёх автомобилей произошла возле микрорайона Геодезия в районе дома №1 по улице Энергетиков.

© паблик АСТ-54 в ВК

Судя по опубликованным видеокадрам с места аварии, сначала произошло лобовое столкновение кроссоверов Mazda CX-7 и Subaru Forester.

После чего в Subaru въехал универсал Toyota Probox. В результате аварии двухполостная дорога какое-то время была почти полностью перекрыта столкнувшимися автомобилям и прибывшей на место каретой скорой помощи.

По данным АСТ-54, в ДТП пострадали три человека из разных автомобилей. Один из них был госпитализирован в состоянии средней тяжести с переломами. Ещё двое, предварительно, получили черепно-мозговые травмы.

На момент подготовки материала информации от ГИБДД по данному факту не поступало.