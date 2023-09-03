В Екатеринбурге 17-летняя девушка впала в кому после ДТП с тремя пострадавшими

В Екатеринбурге 17-летняя девушка, находившаяся за рулем ВАЗ-2109, стала виновницей аварии с тремя пострадавшими. Об этом сообщает «АиФ Урал» со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

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Отмечается, что девушка без прав, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2109, двигалась по улице Дагестанская, 41/3, в Екатеринбурге. Она не справилась с управлением и врезалась в столб. В результате травмы получили несовершеннолетний водитель и два пассажира 17 и 22 лет. Всех троих доставили в больницу с различными травмами.

«Водитель находится в коме», — добавили в ГИБДД.

До этого в Краснодарском крае водитель КАМАЗа устроил ДТП с шестью автомобилями. Авария произошла на 50-м километре федеральной автодороги «Кавказ». Водитель КАМАЗа с прицепом не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Toyota, после чего продолжил движения и столкнулся с Volkswagen.