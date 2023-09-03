В Волжске автомобиль въехал в опору ЛЭП

"По оперативной информации, 3 сентября около 04:13 на улице Щорса города Волжска водитель легковой автомашины, не убедившись в безопасности своего маневра, при совершении обгона не справился с управлением, совершил наезд на опору ЛЭП. Водитель и четверо пострадавших доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.