В Адыгее в ДТП с грузовиком погибли два человека

"На 49-м км автодороги Майкоп - Гиагинская - Псебай, вблизи поселка Зарево, произошло столкновение легкового автомобиля отечественного производства и грузовика. В результате столкновения оба транспортных средства съехали с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием. Водитель грузового автомобиля получил различные травмы, госпитализирован. Водитель и пассажирка легковой машины (ее личность устанавливается) от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении.