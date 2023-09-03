Данных о причине аварии и пострадавших пока нет.

На видео, запечатлевшем момент ДТП, видно, как красный легковой автомобиль заносит, когда он пытается избежать столкновения с грузовиком. Машину выбросило на соседнюю третью полосу, где в нее врезался другой легковой автомобиль. Третья машина была задета по касательной.