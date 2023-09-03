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Массовое ДТП произошло в Москве на МКАД

Столкновение нескольких автомобилей зафиксировано на внешней стороне 7 км МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел в воскресенье утром в районе развязки с Новоухтомским шоссе.

Данных о причине аварии и пострадавших пока нет.

На видео, запечатлевшем момент ДТП, видно, как красный легковой автомобиль заносит, когда он пытается избежать столкновения с грузовиком. Машину выбросило на соседнюю третью полосу, где в нее врезался другой легковой автомобиль. Третья машина была задета по касательной.

На месте работают оперативные службы города.

Движение в районе ДТП затруднено, Дептранс попросил автомобилистов выбирать объездные пути.

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