Массовое ДТП произошло в Москве на МКАД
Столкновение нескольких автомобилей зафиксировано на внешней стороне 7 км МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Инцидент произошел в воскресенье утром в районе развязки с Новоухтомским шоссе.
Данных о причине аварии и пострадавших пока нет.
На видео, запечатлевшем момент ДТП, видно, как красный легковой автомобиль заносит, когда он пытается избежать столкновения с грузовиком. Машину выбросило на соседнюю третью полосу, где в нее врезался другой легковой автомобиль. Третья машина была задета по касательной.
На месте работают оперативные службы города.
Движение в районе ДТП затруднено, Дептранс попросил автомобилистов выбирать объездные пути.
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