В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Зимовниковском районе Ростовской области погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
"Сегодня, 3 сентября 2023 года, на трассе в Зимовниковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей. В результате происшествия погибли четверо человек", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что по факту аварии возбудили дело, прокуратура взяла на контроль ход расследования, а также организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения.