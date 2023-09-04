В Ростовской области в аварии погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении легкового авто и грузовика на трассе Зимовники — Волгодонск в Ростовской области.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «МВД МЕДИА».

Отмечается, что водитель, управляя иномаркой Renault Logan, не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком DAF.

По данным портала, от удара легковое авто загорелось.

Ранее в результате ДТП в Самарской области один человек погиб и двое пострадали.