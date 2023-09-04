В Ростовской области в аварии погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении легкового авто и грузовика на трассе Зимовники — Волгодонск в Ростовской области.
Информация об этом появилась в Telegram-канале «МВД МЕДИА».
Отмечается, что водитель, управляя иномаркой Renault Logan, не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком DAF.
По данным портала, от удара легковое авто загорелось.
Ранее в результате ДТП в Самарской области один человек погиб и двое пострадали.
Также ребёнок погиб в аварии под Ростовом.