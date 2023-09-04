Два человека погибли в ДТП с автобусом в Дзержинске
Пьяный водитель врезался в автобус в Дзержинске, в результате аварии погибли два человека. Об этом со ссылкой на ГУМВД России по Нижегородской области пишет РИА Новости.
По данным ведомства, ДТП произошло на улице Дачная.
«Водитель, управляя автомобилем «Ниссан» в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на дорогу встречного движения, где совершил ДТП с рейсовым автобусом «Лиаз»», - пояснили в полиции.
В результате аварии погибли два пассажира машины - женщина и молодой человек. Водитель и еще одна пассажирка «Ниссана» получили травмы и были доставлены в больницу.
Уголовное дело расследуется по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
Ранее пять человек, в том числе двое детей, пострадали в столкновении двух автобусов в Туапсинском районе Краснодарского края. По предварительной информации, один из автобусов выехал на встречную полосу.