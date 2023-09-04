Два человека погибли в ДТП с автобусом в Дзержинске

Пьяный водитель врезался в автобус в Дзержинске, в результате аварии погибли два человека. Об этом со ссылкой на ГУМВД России по Нижегородской области пишет РИА Новости.

По данным ведомства, ДТП произошло на улице Дачная.

«Водитель, управляя автомобилем «Ниссан» в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на дорогу встречного движения, где совершил ДТП с рейсовым автобусом «Лиаз»», - пояснили в полиции.

В результате аварии погибли два пассажира машины - женщина и молодой человек. Водитель и еще одна пассажирка «Ниссана» получили травмы и были доставлены в больницу.

Уголовное дело расследуется по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).