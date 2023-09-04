Более 40 детей пострадали в ДТП на дорогах Москвы на прошедшей неделе

За прошедшую неделю в Москве в результате ДТП пострадали более 40 детей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в понедельник, 4 сентября.

© Вечерняя Москва

По данным ведомства, в период с 28 августа по 3 сентября в городе зафиксировали 194 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли шесть человек и еще 214 получили различные травмы, из них 43 — дети.

За отчетный период произошли 84 столкновения транспортных средств, 26 аварий с участием мотоциклов и еще восемь — с велосипедами. Также на прошедшей неделе сбили 43 пешехода. В 80 процентах случаев аварии происходили на зебре.

Больше всего ДТП, 36 случаев, произошло в пятницу. Меньше всего аварий случилось в воскресенье — 19.