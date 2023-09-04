Во Владимирской области водитель «Газели» сбил полицейского, пытавшегося его остановить, и скрылся. Об этом сообщает «МВД Медиа».

На дороге в Ковровском районе водитель «Газели» не остановился по требованию инспекторов ДПС и на его задержание ориентировали другие полицейские экипажи.

«Двигаясь дальше по автодороге, правонарушитель совершил наезд на сотрудника патрульно-постовой службы, после чего продолжил движение. В результате ДТП полицейский с травмой ноги был доставлен в медицинское учреждение. Ему оказана помощь и назначено амбулаторное лечение», — отмечается в сообщении МВД.

На видео, опубликованном Telegram-каналом «Инцидент Владимир», видно, что полицейские перегородили перекресток служебным УАЗом. Один из сотрудников схватился за «дворники» автомобиля нарушителя. Несмотря на это, водитель фургона продолжил движение по обочине, сотрудник полиции упал на землю.