В Сочи на дороге затопило автобус с пассажирами

Пассажиры выбирались из сочинского автобуса вброд из-за подтопления
В Адлерском районе Сочи из-за подтопления автодороги автобус заглох в воде, его пассажиры выбирались из машины вброд. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».
Инцидент произошел в районе вокзала Адлер. На сделанной очевидцами видеозаписи видно, что фары автобуса скрылись под водой, ее уровень приблизился к ветровому стеклу. Около затопленного транспорта находится несколько людей по пояс в воде, которые идут к возвышенности. За застрявшим автобусом скопилось несколько автомобилей, водители которых не решились съехать в низину, где скопилась вода.
На видео, опубликованном Telegram-каналом «ЧП Сочи», видно, как локальное подтопление вброд пересекают люди по пешеходной дорожке, отделенной от проезжей части. Также из-за дождей затоплена главная пешеходная улица Сочи, уточняет Telegram-канал «Кубанские новости». На ней образовались потоки воды.