В Сочи на дороге затопило автобус с пассажирами

В Адлерском районе Сочи из-за подтопления автодороги автобус заглох в воде, его пассажиры выбирались из машины вброд. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

Инцидент произошел в районе вокзала Адлер. На сделанной очевидцами видеозаписи видно, что фары автобуса скрылись под водой, ее уровень приблизился к ветровому стеклу. Около затопленного транспорта находится несколько людей по пояс в воде, которые идут к возвышенности. За застрявшим автобусом скопилось несколько автомобилей, водители которых не решились съехать в низину, где скопилась вода.