Сразу 12 автомобилей столкнулись на трассе М-10 в Химках

На трассе М-10 «Россия», соединяющей Москву и Санкт-Петербург, столкнулись сразу 12 автомобилей. Авария произошла в подмосковных Химках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.
«По предварительной информации, в 10:30 на 31-м километре автодороги М-10 «Россия» по направлению движения в сторону области произошло попутное столкновение 12 транспортных средств», — отмечается в сообщении.
В аварии никто не пострадал, однако в районе места ДТП ограничено движение транспорта. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства случившегося. О причинах аварии не сообщается.
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