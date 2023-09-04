Сразу 12 автомобилей столкнулись на трассе М-10 в Химках

На трассе М-10 «Россия», соединяющей Москву и Санкт-Петербург, столкнулись сразу 12 автомобилей. Авария произошла в подмосковных Химках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.