"Будет пробка": легковые автомобили столкнулись в Новокузнецке

В Новокузнецке произошло ДТП – столкнулись два легковых автомобиля. Это осложнило движение на участке дороги.

Пост с информацией о произошедшем был опубликован утром 5 сентября в социальной сети "ВКонтакте". Как рассказали очевидцы, в Новокузнецке посреди дороги столкнулись два легковых автомобиля.

– ДТП на Запсибе. Будет пробка, – написал автор поста.

Было также опубликовано видео, на кадрах которого запечатлели последствия произошедшего. Заметно, что попавшие в ДТП автомобили частично перегородили проезжую часть. Это осложнило движение на участке дороги.