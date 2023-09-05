Два человека стали жертвами столкновения поезда и иномарки под Ростовом

Во вторник, 5 сентября, пассажирский поезд Адлер - Минск столкнулся с легковым авто в Ростовской области, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Жертвами происшествия стали два человека, заявили «Комсомольской правде» в ГИБДД.

Авария произошла на железнодорожном переезде в районе хутора Еремеевка. Поезд столкнулся с легковым автомобилем Daewoo Gentra.

По предварительным данным ГИБДД, Daewoo, за рулем которой находился 58-летний водитель, выехала на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Машину отбросило на электроопору, после чего авто упало в кювет.

Водитель и 69-летний пассажир скончались до приезда скорой.

Ростовская транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.